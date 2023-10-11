Российских бизнесменов предупредили об угрозе прогореть из-за гадалок и магов

Из-за предсказаний гадалок и эзотериков может прогореть бизнес – слушая их подсказки, предприниматель может вложиться не туда. Рассчитывать лучше больше на математические расчеты, а не эзотерические, предупредила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в интервью НСН.

Признаки фанатизма в стремлении советоваться с гадалками могут привести к опасным последствиям, считает Гришина. По ее мнению, предпринимателю, который начал верить в эзотерику, пора завязывать с бизнесом.

«То это будет опасно для производства, вплоть до того, что человек может послушать такого эзотерика по вложению денег и прогореть, – отметила она. – Но предприниматель и является предпринимателем, потому что он движется больше на математических расчетах, чем на эзотерических».

Растущую у бизнесменов популярность гадалок и магов Гришина связала с нестабильной политической ситуацией. По ее мнению, эта тема периодически «вспыхивает», а затем сходит на нет. При этом принимать гадалку к себе на производство предприниматели не стремятся – для них это не более, чем просто любопытство и желание узнать, что ждет бизнес в будущем.

Напомним, психологи считают, что люди обращаются к гадалкам, чтобы снизить уровень неуверенности и беспокойства, а также пожаловаться и «излить душу».