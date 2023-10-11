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Психолог оценила пользу игрушек-антистресс для детей

Психолог Наумова: игрушки-антистресс не оказывают серьезного эффекта на ребенка

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Игрушки-антистресс могут успокоить ребенка на непродолжительное время, однако серьезного эффекта не оказывают. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова. Подобный эффект, по ее словам, возникает, когда дети теребят волосы или одежду.

«Когда ребенок играет с игрушкой-антистресс, нажимает на различные кнопки, он сталкивается с различными интересными щелчками и звуками. Все это приводит к тому, что ребенок успокаивается. <...> Поэтому, если ребенок почувствовал стресс, можно дать ему эту игрушку, но она немного помогает», — сказала Наумова.

Более эффективной, по ее словам, является поддержка ребенка со стороны родителей.

В 2023 году ученые из Университета Уингейт в США обнаружили, что крики взрослых оказывают на ребенка такое же разрушительное воздействие, как физическое насилие. Выяснилось, что дети, на которых часто кричали и подвергали словесным оскорблениям, склонны к алкоголизму, наркомании, совершению преступлений и психическим расстройствам.

Ранее психолог рассказала, нужно ли воспитывать мальчиков и девочек по-разному.

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