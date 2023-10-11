При обстреле ВСУ села в Белгородской области повреждена ЛЭП

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Графовка Краснояружского района. Повреждения получила ЛЭП, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Графовка Краснояружского района», — написал Гладков.

Он отметил, что во время атаки никто из местных жителей не пострадал, но повреждения получила линия электропередачи. Свет частично отключился в населенных пунктах Графовка, Демидовка, Прилесье и Репяховка. По словам губернатора, аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий обстрела.

Накануне Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ 9 октября. По его словам, в Борисовском районе в селе Дубино украинские военные сбросили с квадрокоптера два взрывных устройства. Там никто не пострадал, однако в двух частных домах выбило окна, посечен забор. Также в Валуйском округе ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии село Новопетровка.

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