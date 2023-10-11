Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

При обстреле ВСУ села в Белгородской области повреждена ЛЭП

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле ВСУ села Графовка повреждена ЛЭП

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Графовка Краснояружского района. Повреждения получила ЛЭП, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Графовка Краснояружского района», — написал Гладков.

Он отметил, что во время атаки никто из местных жителей не пострадал, но повреждения получила линия электропередачи. Свет частично отключился в населенных пунктах Графовка, Демидовка, Прилесье и Репяховка. По словам губернатора, аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий обстрела.

Накануне Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ 9 октября. По его словам, в Борисовском районе в селе Дубино украинские военные сбросили с квадрокоптера два взрывных устройства. Там никто не пострадал, однако в двух частных домах выбило окна, посечен забор. Также в Валуйском округе ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии село Новопетровка.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий