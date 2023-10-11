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В Новосибирске на остановке столкнулись два трамвая

В Новосибирске две пенсионерки пострадали при столкновении трамваев

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Depositphotos

В Новосибирске двух женщин госпитализировали после ДТП с участием двух трамваев. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел на улице Кирозаводская. В момент, когда один из трамваев стоял на остановке, второй двигался в попутном направлении. За рулем была 42-летняя женщина.

«Зелёный трамвай на большой скорости въехал в красно-белый», — сообщили очевидцы в беседе с журналистами.

В результате столкновения пострадали две пенсионерки 76 и 77 лет. Одна из них в момент столкновения заходила в транспортное средство.

По словам очевидцев, на женщине заметили кровь, но на данный момент неизвестно, какие травмы она получила. Обе женщины находятся в больнице, медики оказывают им необходимую помощь.

Ранее в Екатеринбурге семью с детьми госпитализировали после аварии, в которой автомобиль протаранил ограждение и вылетел с моста.

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