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В Брянской области в результате обстрела сгорел жилой дом

Брянский губернатор Богомаз: из-за обстрела в Суземке сгорел жилой дом

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РИА «Новости»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Суземка.

«Украинские террористы обстреляли поселок Суземка. Пострадавших нет. В результате прямого попадания снарядов один жилой дом и два гаража сгорели», — написал он в сообщении.

Предварительно установлено, что также частичные повреждения получили жилые домовладения и хозяйственные постройки. На месте работают оперативные службы. Обследование территории продолжается.

Утром 11 октября Богомаз сообщал, что произошла попытка атаковать объекты на территории Суражского района с помощью беспилотников. Позже стало известно, что два дрона попытались атаковать хранилище с топливом под Брянском.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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