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В МВД России сообщили об острой нехватке сотрудников

Глава департамента МВД Кальбфляйш сообщила о нехватке 100 тысяч сотрудников

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Министерство внутренних дел РФ испытывает острую нехватку сотрудников. В настоящее время дефицит составляет 100 тыс. работников, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы финансово-экономического департамента ведомства Ирину Кальбфляйш.

Специалист сообщила о возникших трудностях в ходе заседания Государственной думы. При этом она уточнила, что главным образом речь идет о строевых подразделениях.

«Некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тыс. — это 100 тыс. некомплект», — указала представитель министерства.

Она добавила, что дефицит сотрудников возник из-за низкого уровня заработных плат. Несмотря на это, как подчеркнула Кальбфляйш, индексация денежных выплат правоохранителям не была предусмотрена в бюджете на 2024 год.

«Вопрос наличия полицейского на улице стоит очень остро и актуально», — отметила глава финансово-экономического департамента МВД РФ.

10 августа руководитель ведомства Владимир Колокольцев заявил, что сейчас недокомплект личного состава является критическим. Только в июле из правоохранительных органов уволились пять тыс. человек, пояснил министр.

Ранее в Госдуме предложили способ урегулирования проблемы кадрового голода в стране.

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