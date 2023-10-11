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Таец получил три ножевых ранения от жены, попросив разрешения завести любовницу

The Thaiger: в Таиланде жена напала на мужа с ножом, когда он заговорил о любовнице

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Shutterstock

Мужчина из Таиланда получил три ножевых ранения от жены, когда попросил у нее разрешения завести любовницу, пишет The Thaiger.

Как пишут СМИ, после вопроса о любовнице жена 36-летнего мужчины пришла в ярость и кинулась на него с ножом, нанеся ему несколько ударов в живот, спину и руку. После этого супруга покинула место преступления. Пострадавший, который в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, вызвал скорую помощь.

Мужчину отвезли в больницу, где оказали необходимую помощь. Несмотря на пережитый инцидент, таец не будет писать на свою жену заявление в полицию. Супруг считает, что правильнее будет разобраться в этом вопросе внутри семьи и не выносить сор из избы.

Ранее американка приняла сестру молодого человека за любовницу и сожгла его дом из мести.

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