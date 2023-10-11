В Полтавской области Украины произошли взрывы

Несколько взрывов произошло на территории Полтавской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

Согласно полученной информации, взрывы произошли в городе Миргороде. При этом другие подробности о ситуации в населенном пункте и регионе в настоящее время не уточняются.

По данным онлайн-карты для оповещения населения, в 13:45 (совпадает с мск) в Полтавской области сработали сирены воздушной тревоги. Особый режим продолжал действовать на территории региона до 14:19 (совпадает с мск).

Утром 11 октября стало известно о взрывах в городе Херсоне, который находится под контролем киевских властей. Украинское издание «Зеркало недели» в соответствующем материале оповестило жителей об опасности и призвало оставаться в укрытиях.

До этого власти объявили воздушную тревогу в двух южных регионах Украины. О возможной опасности предупредили жителей Николаевской и Одесской областей. При этом в то же время еще в трех регионах страны — Полтавской, Черниговской и Сумской областях — особый режим был отменен.

Ранее в Одесской области заявили о повреждении объектов логистической инфраструктуры.