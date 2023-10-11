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Кинолог рассказал, бывает ли осенняя депрессия у собак

Кинолог Голубев опроверг существование осенней депрессии у собак

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Depositphotos

Если у собаки осенью меняется настроение, это вовсе не означает, что животное страдает депрессией. Об этом в интервью РИАМО рассказал президент российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он подчеркнул, что хозяевам не стоит переносить свои эмоции на питомцев.

«За долгую жизнь с человеком собаки научились адаптироваться и подстраиваться под разные ситуации, но это совсем не значит, что питомцы испытывают именно те эмоции, которыми вы их наделяете», — отметил Голубев.

По словам эксперта, если у собаки изменилось настроение, в первую очередь ее необходимо показать ветеринарному врачу, чтобы исключить проблемы со здоровьем.

Психолог крымского Центра коррекции поведения и дрессировки собак Руслан Огоньков до этого рассказал, как понять собачий язык. Прежде всего кинолог обратил внимание на то, что питомцы могут издавать похожие на мурчание звуки, которыми они показывают высшую степень комфорта и любви.

Ранее россиянам объяснили, как распознать у питомца ожирение.

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