Фитнес-тренер рассказала, каким должен быть идеальный завтрак

На завтрак лучше всего есть белок и жиры, чтобы меньше чувствовать голод в течение дня, рассказала Pravda.Ru фитнес-тренер FitStars Ольга Дерендеева.

За 20-30 минут до завтрака важно выпить стакан теплой воды, чтобы запустить обменные процессы и помочь завтраку лучше усвоиться. По словам тренера, идеально для первого приема пищи подойдут сырники, тост с авокадо и сыром или рыбой слабой соли, а также омлет. Кроме того, эксперт советует добавить в рацион смузи или ягоды.

«А вот завтракать сладостями, свежевыжатым соком плохая идея. Сахар — простые углеводы. Чтобы эту глюкозу утилизировать, происходит выброс инсулина. Глюкоза откладывается в жир при чрезмерном употреблении. После чего инсулин резко падает, и вам обязательно скоро захочется есть», — отметила Дерендеева.

Врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская до этого заявила, что завтрак по калорийности может составлять до 50% суточного рациона. Если же по утрам вместо полноценного завтрака просто выпивать чашку кофе, то это может привести к плохим последствиям для здоровья, добавила эксперт.

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