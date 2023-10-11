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Четырехлетняя девочка сломала руку на прогулке в детском саду

В Смоленске четырехлетняя девочка сломала руку во время прогулки в детском саду

В Смоленске четырехлетняя девочка упала во время прогулки в детском саду и получила перелом руки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, воспитатели дошкольного учреждения оставили группу без присмотра во время прогулки. В этот момент девочка забралась на горку и упала с нее, сломав лучевую и локтевую кости со смещением. Через некоторое время одна из педагогов подошла на громкий плач ребенка.

Девочке провели операцию. Из-за сложности перелома медики вставили ребенку две спицы. Мать дошкольницы рассказала, что она уже больше месяца ходит в гипсе — кости плохо срастаются.

Мать пострадавшей по факту произошедшего обратилась в полицию и прокуратуру. Правоохранительные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу, которую проведут после снятия гипса.

Ранее в подмосковном детском саду девочку вакцинировали, несмотря на письменный отказ родителей.

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