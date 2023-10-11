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Порядка 160 россиян хотят покинуть Израиль на фоне конфликта

Посол в Израиле: около 160 россиян хотят покинуть страну на фоне конфликта

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Shutterstock

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в стране зафиксировано порядка 160 обращений от российских туристов, которые желают покинуть государство. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Отмечается, что порядка 200 человек сообщили о своей готовности покинуть Израиль, когда появятся авиарейсы.

«Статистика подвижная, пока зафиксировано около 160 обращений, в которых люди точно говорят, что хотят выехать. В основном это люди из южных районов Израиля, половина из них точно оттуда… Около двухсот (человек. — «Газета.Ru») просто обозначили, что если будут рейсы, то они готовы тоже уехать, но настоятельной необходимости при этом не обозначили», — сказал российский посол.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию.

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