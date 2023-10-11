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Суд рассмотрит дело россиянина, который попытался вывезти дочь из Литвы на надувной лодке

Житель Калининграда пойдет под суд за попытку вывезти дочь из Литвы на лодке

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

В Калининграде суд рассмотрит дело мужчины, которого подозревают в попытке незаконно вывезти дочь из Литвы. Об этом сообщает областной суд региона в официальном Telegram-канале.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о пересечении госграницы без надлежащего разрешения. Таким образом, отец может лишиться свободы на срок до двух лет. На данный момент решается вопрос о назначении дела к слушанию.

Инцидент произошел 27 августа. По версии следствия, гражданин России приехал в Литву и там нашел свою дочь. Для побега он взял надувную лодку с продуктами и теплой одеждой, после чего вместе с девочкой они пересекли границу РФ. Однако около заставы «Дюнное» его обнаружили российские пограничники.

Ранее в Магадане трех рыбаков унесло в открытое море.

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