В Японии арестовали мужчину, выдававшего себя за подростка ради бесплатной еды и жилья

В Японии арестовали 28-летнего мужчину, который выдавал себя за 17-летнего подростка, пишет Sora News. Он сделал это для того, чтобы получить бесплатный кров и еду в центре помощи детям.

По данным полиции, Такуя Фудзивара использовал вымышленное имя и возраст, чтобы оказаться под опекой центра помощи детям в городе Нагоя. Сотрудники учреждения поверили мужчине — он получил бесплатное жилье и трехразовое полноценное питание. Так продолжалось до тех пор, пока японец случайно не выдал свою легенду.

Как пишут СМИ, сотрудник фонда заметил, что Такуя оставил на столе вещь, которая поставила под сомнение его возраст. После этого работник обратился в полицию и офицеры провели расследование и выяснили, что Фудзивара действительно указал ложные данные.

Мужчина был арестован, ему предъявлено обвинение в мошенничестве. На данный момент расследование дела продолжается, а пользователи соцсетей удивляются, как Такуя смог убедить сотрудников центра в том, что он на 10 лет моложе, чем есть на самом деле.

Ранее стало известно, что 39-летний японец называет себя «трансвозрастным» и считает, что ему 28 лет.