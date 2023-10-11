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Мошенница за €90 тыс. «сняла злое проклятие» с детей мужчины

Bild: мошенница сняла проклятие с детей немца за €90 тыс.

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Leonhard Foeger/Reuters

Полиция Германии разыскивает мошенниц, которые обманули жителя города Нойнкирхен: 65-летний мужчина согласился отдать незнакомкам, пообещавшим снять порчу с его детей, 90 тыс. евро. Об этом сообщает издание Bild.

В августе мошенница и ее сообщница подсели к пожилому мужчине во время обеда в кафе на площади Люббенер. Одна из преступниц сообщила, что детям немца грозит беда и на них лежит «злое проклятие». При этом она сразу же заявила, что готова помочь отцу с помощью различных ритуалов.

«Чтобы продемонстрировать магические способности, мошенница показала несколько фокусов: с изменением цвета куриного яйца и исчезновением узлов на веревке», — рассказали в полиции.

Для проведения ритуалов мошеннице потребовались 90 тыс. евро наличными. В какой-то момент она инсценировала, что возвращает средства, но потерпевший своих денег больше не видел.

Ранее молодожены устроили в Италии свадьбу за €8 тыс. и сбежали на родину невесты, не заплатив за банкет.

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