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Врач рассказал, как быстро реанимировать глаза после слез

Врач Алмазов: умывание холодной водой поможет реанимировать глаза после слез

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Depositphotos

Справиться с опухшими и покрасневшими от слез глазами поможет умывание холодной водой, при этом важно не тереть глаза. Об этом Pravda.Ru рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук, основатель клиники Илья Алмазов.

Врач также советует аккуратно помассировать область век, чтобы простимулировать кровоток, и нанести под глаза патчи или холодный компресс, обернув лед или другой охлажденный предмет в ткань. Для того чтобы реанимировать заплаканные глаза, можно использовать сосудосуживающие капли и глазные капли с дексаметазоном, добавил эксперт.

Снизить давление в носовых пазухах, которое могло возникнуть во время плача, может массаж переносицы. Убрать следы отечности можно также с помощью массажера для лица. Кроме того, Алмазов советует нанести заранее охлажденный крем для лица и пить больше воды, чтобы избежать накопления солей вокруг глаз и задержки жидкости.

Доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа, кандидат психологических наук Владимир Шляпников до этого рассказал «Газете.Ru», что предрасположенность к плачу не зависит от гендера и связана с особенностями темперамента, нервной и эндокринной системы и даже строения слезных желез.

Ранее врач рассказал, могут ли закончиться слезы, если много плакать.

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