Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянка получила несколько переломов из-за стремления купить алкоголь

В Нижнем Новгороде пьяная женщина вышла за алкоголем через окно

close
100%
Haggardous50000/Shutterstock

Жительница Нижнего Новгорода попала в больницу после того, как попыталась выйти за дополнительным алкоголем. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел на Медицинской улице. За несколько дней до происшествия женщина пришла к бывшему мужу. Все это время они пили алкоголь, но в день произошедшего мужчина вышел из квартиры и закрыл жилье на ключ.

Женщина оказалась заперта в квартире. Так как ей хотелось купить еще алкоголя, россиянка решила спуститься вниз через окно. Для этого она закрепила конец бинта на оконной ручке, а вторым обмотала руку.

В результате женщина упала. Приехавшие на место медики госпитализировали ее с переломами.

Ранее в Петербурге мужчина получил травмы таза и конечностей после попытки покурить.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий