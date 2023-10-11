Россиянка получила несколько переломов из-за стремления купить алкоголь

Жительница Нижнего Новгорода попала в больницу после того, как попыталась выйти за дополнительным алкоголем. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел на Медицинской улице. За несколько дней до происшествия женщина пришла к бывшему мужу. Все это время они пили алкоголь, но в день произошедшего мужчина вышел из квартиры и закрыл жилье на ключ.

Женщина оказалась заперта в квартире. Так как ей хотелось купить еще алкоголя, россиянка решила спуститься вниз через окно. Для этого она закрепила конец бинта на оконной ручке, а вторым обмотала руку.

В результате женщина упала. Приехавшие на место медики госпитализировали ее с переломами.

Ранее в Петербурге мужчина получил травмы таза и конечностей после попытки покурить.