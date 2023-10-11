В Палестине рассказали о раненных при обстрелах сектора Газа женщинах и детях

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что по меньшей мере 60% пострадавших при ударах по сектору Газа со стороны израильской армии являются женщинами и детьми. Заявление ведомства, опубликованное на официальной странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), передает ТАСС.

«Не менее 60% пострадавших в Газе составляют женщины и дети», — указано в публикации.

Другие подробности министерство не уточняет. В том числе это касается текущего состояния раненых.

7 октября силы движения ХАМАС нанесли удары по территории Израиля, выпустив в его сторону несколько тысяч ракет. Тогда же представители организации объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

После этого израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил в стране чрезвычайное положение. В свою очередь, премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху заявил о пребывании Тель-Авива в состоянии войны.

В результате Армия обороны Израиля начала свою операцию против ХАМАС, назвав ее «Железные мечи». Военнослужащие атаковали как минимум 21 объект палестинского движения, расположенный в секторе Газа. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий в регионе.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию.