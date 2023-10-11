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Названа причина аварии с поездами на станции метро «Печатники»

Машинист наехавшего на станции «Печатники» поезда метро признал свою ошибку

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Владимир Макаров/ТАСС

Причиной столкновения поездов на станции метро «Печатники» — неверное решение об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Машинист поезда рассказал, что совершил такую серьезную ошибку. При этом у него больше 20 лет опыта вождения, он даже работает машинистом-инструктором. До перехода на работу инструктором в 2022 году он был главным ревизором.

Сейчас машинисту помогают медики, у него перелом ноги. Во время инцидента мужчину зажало между поездами. Спасатели оперативно высвободили пострадавшего. Всего 4 человека обратились к врачам, но их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас на станции продолжают восстановительные работы, в ближайшие несколько часов движение полностью возобновят, отметили в ведомстве.

Утром 11 октября на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда, прибывшего из депо, на другой поезд, стоящий на станции.

Перевозчик «Мосгортранс» заявил, что выделено 59 автобусов для компенсационного маршрута от станций метро «Дубровка» до «Люблино» в связи с происшествием на станции «Печатники».

Ранее в Москве увеличили интервалы движения поездов в метро из-за упавшего на пути человека.

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