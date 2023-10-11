В библиотеке ДНР нашли более 300 книг с пропагандой фашизма и неонацизма

В библиотеке ДНР нашли книги и брошюры с пропагандой неонацизма и героизацией украинских деятелей экстремистских организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Материалы были обнаружены в рамках специальных мероприятий, которые Росгвардия проводила вместе с военной контрразведкой. В результате одна из проверенных библиотек располагала экстремистскими текстами. Всего на полках оказались более 300 изданий.

Большинство материалов намеренно фальсифицировали историю и героизировали украинскую повстанческую армию (организация запрещена в России) (УПА), участников украинских добровольческих батальонов.

«Книги, которые оказались в руках бойцов спецназа, ярко свидетельствуют о планомерном и целенаправленном разжигании межнациональной розни и ненависти, дискредитации РФ в глазах местного населения», — сообщается в публикации.

Это не первый подобный случай. Ранее Росгвардия находила книги подобного содержания в других библиотеках региона.

Ранее в Латвии началось уничтожение книг на русском языке.