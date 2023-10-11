Посол РФ призвал россиян уезжать, не дожидаясь ухудшения ситуации в Израиле

Находящимся в Израиле россиянам рекомендуется не дожидаться дальнейшего обострения обстановки в стране и уезжать оттуда первыми же рейсами. Об этом заявил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что террористические действия радикального палестинского движения ХАМАС в Израиле должны быть осуждены.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.