Представительство РФ при Палестине: 300 россиян просят эвакуировать их из сектора Газа

Пресс-секретарь представительства Российской Федерации при Палестине Алия Зарипова заявила RT, что на сегодняшний день в списках на эвакуацию из сектора Газа находятся 400 человек, 300 из которых являются гражданами России.

«В списках также значатся граждане Белоруссии, Украины, Казахстана, Молдавии и Палестины», — сказала собеседница.

Он отметил, что в настоящий момент в секторе Газа продолжаются израильские авианалеты. Так, в КПП на границе с Египтом попала ракета.

11 октября посол России в еврейском государстве Анатолий Викторов заявил, что находящимся в Израиле россиянам рекомендуется не дожидаться дальнейшего обострения обстановки в стране и уезжать оттуда первыми же рейсами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Израильская военная авиация атаковала объекты боевиков в Ливане.