Петербургское кафе, где массово отравились дети, закрыли

В Санкт-Петербурге суд приостановил работу точки общепита, где 27 сентября отравились дети. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В конце сентября после обеда в ресторане «Стрелец» на улице Ленина в Кронштадте недомогание почувствовали 12 человек, в том числе 10 детей. Все они прибыли в Северную столицу из разных городов страны для участия в конкурсе.

После инцидента госпитализация потребовалась четверым несовершеннолетним.

Проверка Роспотребнадзора выявила грубые нарушения. Так, в помещении, где готовилась еда, было грязно, в производственных комнатах хранились колеса, шины и другие посторонние предметы, в точке питания отсутствовал цех с моечными ваннами для обработки мясного, рыбного и овощного сырья, отсутствовали средства для дезинфекции посуды и другие. Часть продуктов оказалась просроченной, на других продуктах отсутствовала маркировка о сроке годности.

По решению суда кафе приостановило свою работу на 60 дней.

Ранее в хабаровской школе отравился 21 ребенок.