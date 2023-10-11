В Госдуме отреагировали на призыв вернуть в школы уроки домоводства

В российские школы в этом году вернули трудовое воспитание. Если на этих уроках дети будут осваивать конкретные бытовые задачи, то в целом занятия можно причислить к урокам домоводства, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. Так в беседе с RT она отреагировала на призыв включить в систему образования курсы домоводства.

Трудовое воспитание в школах возродили по просьбам родителей и учителей, напомнила депутат.

«Важно добиться, чтобы на уроках труда дети занимались конкретными делами — чтобы мальчиков учили забивать гвозди, делать что-то по дому, а девочек — шить, вязать, готовить. Это в целом и есть домоводство», — подчеркнула она.

В качестве примера Лантрапова привела уроки труда, которые были раньше. На таких занятиях дети получали практические навыки, однако позже в программе оставили лишь теоретическую часть.

«Но одно дело написать, как варить суп, а другое — его сварить», — подчеркнула депутат.

Напомним, с предложением возродить в школах домоводство выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. По его мнению, такие уроки не только позволят детям получить практические умения для дальнейшей жизни, но и благотворно скажутся на их нравственном воспитании.

О введении с этого года в школьную программу уроков трудового воспитания, профориентации и военной подготовки – в материале «Газеты.Ru».