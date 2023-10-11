В Израиле зазвучали сирены воздушной тревоги

На севере Израиля звучат сирены воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены включились на севере Израиля», — отмечается в публикации.

До этого Армия обороны Израиля сообщала об ударах по отделениям банков, которые используются палестинским движением ХАМАС, а также по штабу командира северной бригады движения в секторе Газа.

Также сообщалось, что дом командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа подвергся атаке со стороны Армии обороны Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Володин обвинил США в разжигании войны в Израиле и Палестине ради собственного обогащения.