Число пострадавших при столкновении поездов в московском метро возросло

Количество пострадавших при столкновении двух поездов на станции метро «Печатники» в Москве возросло до пяти человек. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По его данным, среди пострадавших есть несовершеннолетний

До этого сообщалось о трех пострадавших: машинисте и двух пассажирках.

Утром 11 октября на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской состав, ехавший из депо без пассажиров, столкнулся со стоявшим на станции поездом. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что среди пассажиров нет серьезно пострадавших.

Предположительно, инцидент произошел из-за неисправности состава. По словам источника ТАСС, также рассматривается версия ошибки машиниста. Он заверил, что точная причина столкновения поездов будет установлена во время проверки.

Движение временно приостановлено. На месте работают экстренные службы.

Ранее в Москве увеличили интервалы движения поездов в метро из-за упавшего на пути человека.