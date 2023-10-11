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Россиянин до кости прорубил руку соседу из-за шалостей его ребенка

Житель Мурино прорубил до кости руку соседу из-за шалостей его ребенка

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Мурино Ленинградской области конфликт между соседями закончился поножовщиной. Об этом сообщает издание 47news.

Инцидент произошел 7 октября в доме №14 по Петровскому бульвару. Житель дома ударил соседа по руке мачете, мужчину с окровавленной рукой на скорой забрали в больницу.

Как рассказал пострадавший, соседа сверху раздражает шум, который исходит от его полуторагодовалого ребенка. Сосед не раз выражал недовольство тем, что дошкольник снизу «кричит, плачет, топает ножками, разбрасывает игрушки». По словам пострадавшего, сосед не раз приходил к ним в квартиру пьяным, стучался в дверь, угрожал и оскорблял семью.

В день инцидента потерпевший, вернувшись с работы, узнал, что сосед вновь стучался в дверь.

«Поднялся наверх поговорить, но тот выскочил из квартиры и ударил меня огромным мачете, прорубил руку до кости. Было много крови», — поделился мужчина.

Правоохранители по факту случившегося завели уголовное дело.

Ранее конфликт в одном из московских хостелов закончился поножовщиной.

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