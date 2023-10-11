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В Кремле назвали главный приоритет властей РФ в конфликте на Ближнем Востоке

Песков заявил, что судьба россиян — главный приоритет в ситуации на Ближнем Востоке

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Mohammed Talatene/Global Look Press

Власти России в ситуации с палестино-израильским конфликтом уделяют максимум внимания судьбе своих соотечественников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

По словам представителя Кремля, сейчас Москва продолжает контакты с обеими сторонами.

«И там, и там есть российские граждане. Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один», — добавил пресс-секретарь президента России.

Согласно приведенным им данным, в настоящий момент официальных сведений о россиянах, находящихся в заложниках в результате обострения ситуации на Ближнем Востоке, нет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

8 октября Израиль официально объявил о состоянии войны в соответствии с Основным законом.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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Война в Израиле
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