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Мать делает домашнее задание за своих детей, чтобы они не испытывали стресс

LADBible: мать делает уроки за детей, чтобы у них не было стресса

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Мать из Британии рассказала, что делает домашнее задание за детей, потому что не хочет, чтобы они испытывали стресс, пишет LADBible. Пользователи соцсетей положительно оценили метод женщины.

Лотти Уивер опубликовала в соцсетях видео, в котором рассказала, что делает домашнее задание за своих дочерей, потому что не хочет, чтобы школьницы испытывали дополнительный стресс. Кроме того, британка считает, что уроки отнимают у детей слишком много времени, поэтому у них не остается часов на себя.

«Я не собираюсь заставлять их нервничать из-за решения чертовых задач по математике», — прокомментировала Лотти.

Женщина также пожаловалась, что задания, которое дают детям учителя, слишком сложные. После того как публикация Уивер разошлась по соцсетям, зрители заняли ее сторону.

«Родители и дети должны быть командой! Вы делаете правильное дело!» — уверены комментаторы.

Ранее родители подарили своей пятилетней дочери дорогой внедорожник, чтобы мотивировать ее пойти в школу.

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