Учителя музыки подозревают в изнасиловании более 30 учениц и съемке порно

В Минской области мужчина может лишиться свободы из-за развратных действий по отношению к несовершеннолетним. Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на областную прокуратуру.

По версии следствия, 51-летний учитель на занятиях по вокалу насиловал своих учениц. Помимо этого он снимал все происходящее на видео. Это продолжалось 15 лет.

Всего от действий педагога пострадали 38 школьниц в возрасте от шести до 14 лет. Они не могли дать отпор в силу возраста и наличия индивидуально-психологических особенностей.

На данный момент мужчина находится под арестом. Уголовное дело направлено в Минский областной суд для рассмотрения.

Ранее мужчину обвинили в изнасиловании двух девочек-подростков в Волгоградской области.