Машиниста извлекли из искореженного вагона метро на станции «Печатники»

Спасатели извлекли машиниста, которого заблокировало в столкнувшемся поезде на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

«Пострадал машинист технического поезда, его деблокировали спасатели МЧС России», — уточнили в ведомстве.

Спасатели продолжают оказывать помощь при ликвидации последствий ЧП в московском метро. В ведомстве напомнили, что на станции «Печатники» произошел накат технического состава на стоящий на платформе поезд.

До этого стало известно, что пострадавшего машиниста зажало между поездами. Спасатели оперативно приступили к деблокации мужчины.

Пока движение поездов от «Люблино» до «Дубровки» приостановлено. В столичном Дептрансе заверили, что службы метрополитена принимают все меры для скорейшего восстановления движения на салатовой ветке. По данным ведомства, в районе станции метро «Печатники» сохраняется рабочее движение.

Ранее в Москве увеличили интервалы движения поездов в метро из-за упавшего на пути человека.