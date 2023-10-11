Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Машиниста извлекли из искореженного вагона метро на станции «Печатники»

МЧС: машиниста, зажатого после столкновения поездов в метро, достали из кабины

Спасатели извлекли машиниста, которого заблокировало в столкнувшемся поезде на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

«Пострадал машинист технического поезда, его деблокировали спасатели МЧС России», — уточнили в ведомстве.

Спасатели продолжают оказывать помощь при ликвидации последствий ЧП в московском метро. В ведомстве напомнили, что на станции «Печатники» произошел накат технического состава на стоящий на платформе поезд.

До этого стало известно, что пострадавшего машиниста зажало между поездами. Спасатели оперативно приступили к деблокации мужчины.

Пока движение поездов от «Люблино» до «Дубровки» приостановлено. В столичном Дептрансе заверили, что службы метрополитена принимают все меры для скорейшего восстановления движения на салатовой ветке. По данным ведомства, в районе станции метро «Печатники» сохраняется рабочее движение.

Ранее в Москве увеличили интервалы движения поездов в метро из-за упавшего на пути человека.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий