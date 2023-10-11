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В Кремле ответили на угрозы Госдумы ссылать в Магадан релокантов

Песков: России не по пути с релокантами, перешедшими на сторону Киева

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал угрозы спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что вернувшихся релокантов «будет ждать Магадан». Сам же Песков заявлял, что релокантам ничего не угрожает.

«Спикер думы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, перешел на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути. Но мы говорим о подавляющем количестве людей, которые выбирают, где жить. У этих людей есть дом, это Россия», — пояснил Песков.

Накануне спикер Госдумы Володин пригрозил поддерживающим Украину релокантам Магаданом.

«Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, <...> здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», — заявил Володин.

Он считает, что россиянам необходимо быть честными перед теми, кто погибает за свою страну и безопасность сограждан.

Однако в России планируется разработать программу поддержки «обратных» релокантов с целью решения проблемы нехватки IT-специалистов.

Ранее Песков заявил, что Россия сохранила сбалансированный подход и ведет диалог с обеими сторонами-участницами конфликта в Израиле.

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