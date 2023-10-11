В Херсонской области задержали шпионившего в пользу Украины мужчину

Жителя Херсонской области задержали по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с украинской разведкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Согласно полученной информации, мужчина снабжал разведку Украины данными о российских военнослужащих. Главным образом речь идет о действиях и местах дислокации солдат в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в пресс-службе, задержанным оказался гражданин 1998 года рождения. Российские следователи возбудили в отношении молодого человека уголовное дело по ст. 176 УК РФ («Шпионаж»). В настоящее время он находится под стражей.

10 октября сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских властей. По данным службы, гражданин сотрудничал с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Выполняя задание ведомства, он собирал и передавал Киеву сведения о военных объектах на территории региона.

Во время допроса мужчина признался, что осознавал возможные последствия своих действий. В частности, он был осведомлен об использовании полученных им данных против безопасности РФ и населения страны.

Ранее сотрудники ФСБ взяли под стражу жителя Владимирской области, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о передвижении военной техники.