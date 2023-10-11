Врач рассказала, какие продукты могут «реанимировать» печень

Артишок и чеснок могут положительно повлиять на печень и восстановить нормальную работу этого органа. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Артишок буквально реанимирует печень, заставляет ее лучше работать. Он даже входит в состав некоторых препаратов. Артишок обладает желчегонным, гепатопротекторным (защищающим печень. – Прим. ред.) действием, выводит из организма мочевину, токсины, соли тяжелых металлов и снижает холестерин», — пояснила эксперт.

Она отметила, что он особенно полезен при холецистите, хроническом гепатите, почечной недостаточности, атеросклерозе и ожирении. Чеснок благодаря содержащимся в нем аминокислотам может восстановить клеточную структуру гепатоцитов, продолжила диетолог.

«Также он разжижает кровь, улучшает кровоснабжение и ток крови по этому органу», — отметила Мухина.

Однако его можно есть только в небольших количествах, предупредила врач.

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников до этого говорил, что алкоголь, сахар, быстрые углеводы и высококалорийная еда негативно влияют на состояние печени.

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