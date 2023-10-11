Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какие продукты могут «реанимировать» печень

Врач Мухина: чеснок и артишок могут восстановить работу печени

close
100%
Depositphotos

Артишок и чеснок могут положительно повлиять на печень и восстановить нормальную работу этого органа. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Артишок буквально реанимирует печень, заставляет ее лучше работать. Он даже входит в состав некоторых препаратов. Артишок обладает желчегонным, гепатопротекторным (защищающим печень. – Прим. ред.) действием, выводит из организма мочевину, токсины, соли тяжелых металлов и снижает холестерин», — пояснила эксперт.

Она отметила, что он особенно полезен при холецистите, хроническом гепатите, почечной недостаточности, атеросклерозе и ожирении. Чеснок благодаря содержащимся в нем аминокислотам может восстановить клеточную структуру гепатоцитов, продолжила диетолог.

«Также он разжижает кровь, улучшает кровоснабжение и ток крови по этому органу», — отметила Мухина.

Однако его можно есть только в небольших количествах, предупредила врач.

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников до этого говорил, что алкоголь, сахар, быстрые углеводы и высококалорийная еда негативно влияют на состояние печени.

Ранее врач рассказал, о каких болезнях могут сигнализировать перхоть и выпадение волос.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий