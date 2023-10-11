Стало известно о еще одной пострадавшей при столкновение поездов в метро Москвы

Количество пострадавших при столкновении двух поездов на станции метро «Печатники» в Москве увеличилось до трех человек, пишет Telegram-канал 112.

По последним данным канала, медпомощь нужна машинисту и двум пассажиркам.

Утром 11 октября на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда, прибывшего из депо, на другой поезд, стоящий на станции. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что среди пассажиров нет серьезно пострадавших, травму получил только машинист поезда, которому оказали медицинскую помощь.

Мужчину зажало между составами. Его вытаскивают спасатели.

Предполагается, что инцидент произошел из-за неисправности состава. По словам собеседника агентства, также рассматривается версия ошибки машиниста. Он заверил, что точная причина столкновения поездов будет установлена в ходе проверки.

Ранее в московском метро пассажир жестоко избил соседа по вагону.