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В ФСБ прокомментировали попытки атаки ЗАЭС украинскими диверсантами

Бортников назвал украинским и британским терроризмом планы атаковать ЗАЭС

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников назвал терроризмом планы Киева и Лондона организовать диверсии на Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости.

«ФСБ в августе нынешнего года задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы, готовившейся спецназом британской армии, в задачу которой в числе прочего входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС», — заявил Бортников на Совете руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ.

Кроме диверсий на Запорожской АЭС, украинские террористы также пытались повредить опоры ЛЭП — оперативники и саперы обезвредили 20 зарядов взрывчатки. В подготовке диверсий, кроме Киева, Бортников также обвинил Британию.

Директор ФСБ отметил, что в Лондоне вряд ли отдают себе отчет в том, к чему могут привести такие безрассудные действия.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал ему напрямую не обстреливать Запорожскую АЭС.

До этого Зеленский утверждал, что Запорожскую АЭС якобы обстреливают российские войска.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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