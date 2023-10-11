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В Дептрансе рассказали о компенсационных автобусах после инцидента в метро

Между станциями «Люблино» и «Дубровка» запустили компенсационные автобусы

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Перевозчик «Мосгортранс» заявил, что выделено 59 автобусов для компенсационного маршрута от станций метро «Дубровка» до «Люблино» в связи с происшествием на станции «Печатники» «салатовой» ветки. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

По данным Дептранса, автобусы будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров в районе станций метро «Дубровка», «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» и «Люблино».

«Просим также пользоваться БКЛ, Замоскворецкой линией, МЦК, МЦД D2 и другими маршрутами наземного транспорта», — подчеркнули в пресс-службе столичного департамента.

Согласно официальным сведениям, 11 октября в 10.30 мск на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошел накат старого состава. Данный состав направлялся из депо без пассажиров.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, среди пассажиров серьезно пострадавших никого не было. Травму получил машинист поезда, медиками оказывается помощь. На станции метро «Печатники» произошел накат поезда, прибывшего из депо, на другой поезд, стоящий на станции.

Ранее в Москве увеличили интервалы движения поездов в метро из-за упавшего на пути человека.

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