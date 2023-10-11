Минобороны сообщило о пресечении атаки БПЛА в Брянской области

Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки украинского дрона в Брянской области. Беспилотный летательный аппарат сбили российские средства ПВО.

«11 октября около 10.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью.

В ночь на 11 октября над Брянской областью сбили два украинских беспилотника. Накануне Минобороны РФ сообщило о пресечении еще одной атаки БПЛА в регионе. По имеющимся данным, все БПЛА не достигли заданных целей.

До этого украинские БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах Курской области.

6 октября стало известно, что российские системы ПВО уничтожили 320 украинских дронов за неделю.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.