Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа предварительная причина столкновения поездов в метро Москвы

ТАСС: причиной столкновения поездов в метро Москвы могла стать технеисправность

Техническая неисправность могла стать причиной столкновения двух поездов в метро Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Предполагается, что инцидент произошел из-за неисправности состава. По словам собеседника агентства, также рассматривается версия ошибки машиниста. Он заверил, что точная причина столкновения поездов будет установлена в ходе проверки.

Утром 11 октября на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда, прибывшего из депо, на другой поезд, стоящий на станции. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что среди пассажиров нет серьезно пострадавших, травму получил только машинист поезда, которому оказали медицинскую помощь.

Как сообщил Telegram-канал 112, машиниста зажало между поездами.

В начале октября сообщалось, что в Москве увеличили интервалы движения поездов в метро из-за упавшего на пути человека. Инцидент произошел на юго-западном участке Сокольнической линии.

Ранее в московском метро пассажир жестоко избил соседа по вагону.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий