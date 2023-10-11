Названа предварительная причина столкновения поездов в метро Москвы

Техническая неисправность могла стать причиной столкновения двух поездов в метро Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Предполагается, что инцидент произошел из-за неисправности состава. По словам собеседника агентства, также рассматривается версия ошибки машиниста. Он заверил, что точная причина столкновения поездов будет установлена в ходе проверки.

Утром 11 октября на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда, прибывшего из депо, на другой поезд, стоящий на станции. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что среди пассажиров нет серьезно пострадавших, травму получил только машинист поезда, которому оказали медицинскую помощь.

Как сообщил Telegram-канал 112, машиниста зажало между поездами.

В начале октября сообщалось, что в Москве увеличили интервалы движения поездов в метро из-за упавшего на пути человека. Инцидент произошел на юго-западном участке Сокольнической линии.

Ранее в московском метро пассажир жестоко избил соседа по вагону.