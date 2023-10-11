Спасатели начали вытаскивать застрявшего между поездами машиниста на станции «Печатники»

Спасатели приступили к деблокации машиниста поезда, столкнувшегося с другим на станции метро «Печатники» в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как до этого сообщали СМИ, пострадавшего машиниста зажало между поездами.

Утром 11 октября два поезда столкнулись на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. В результате столкновения, по предварительным данным, пострадали два человека: сам машинист и пассажирка.

Пока движение поездов от «Люблино» до «Дубровки» приостановлено.

До этого в столичной поземке 44-летнему мужчине показалось, что ему мешают выйти из вагона поезда, и это закончилось конфликтом с другим пассажиром. Хулиган толкнул впереди стоящего человека так, что тот упал на платформу. А затем нанес ему несколько ударов ногами по телу. Против агрессора возбудили уголовное дело по статье «побои».

Ранее петербурженка обокрала спящего пассажира метро в Москве и объяснила это «затмением».