В дептрансе Москвы рассказали подробности столкновения двух поездов в метро

Утром составы столкнулись на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщает Telegram-канал столичного дептранса.

«Сегодня утром, в 10:30, на станции метро «Печатники» <…> произошел накат старого состава <…> на уже стоящий на станции поезд », — пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что старый состав следовал из депо без пассажиров. По данным дептранса, в данный момент нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». Службы Московского метрополитена стараются оперативно восстановить движение на участке. В ведомстве обратили внимание, что причины произошедшего установит специальная комиссия.

До этого о столкновении поездов сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, при столкновении пострадали два человека: машинист и девушка, которая находилась в вагоне.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о скором запуске движения на линии метро, где столкнулись поезда.

Ранее в Москве увеличили интервалы движения поездов в метро из-за упавшего на пути человека.