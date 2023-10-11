В ФСБ рассказали об участии иностранных ЧВК в боевых действия на стороне Украины

Больше 10 частных военных компаний из Европы и девять иностранных военизированных формирований принимают участие в боевых действиях на Украине против Вооруженных сил РФ, заявил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил глава российской службы, почти 800 наемников из 35 стран были установлены российскими специальными службами.

Также Бортников обратил внимание, что разведки стран Запада продолжают вербовку международных террористов и наемников с целью последующего участия в боевых действия против РФ на Украине.

Также глава ФСБ указал, что Украина стала площадкой для подготовки террористов и наемников современным методам ведения войны. Полученный опыт группировки в будущем могли бы применить на пространстве всего СНГ, уверен Бортников.

До этого полковник австрийской армии Маркус Райснер рассказывал, что Запад находится в процессе признания провала наступления ВСУ. После изучения доклада министерства обороны Великобритании Райснер пришел к выводу, что Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.