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Собянин заявил о скором запуске движения на линии метро, где столкнулись поезда

Мэр Москвы Собянин: движение по салатовой ветке метро запустят в ближайшие часы

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Телеграм-канал «Новости Москвы»

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что движение на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро, где утром 11 октября столкнулись два поезда, будет запущено в ближайшие часы. Соответствующие сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Мэр уточнил, что на станции метро «Печатники» произошел накат поезда, прибывшего из депо, на другой поезд, стоящий на станции. По словам Собянина, среди пассажиров нет серьезно пострадавших, травму получил машинист поезда, ему оказывается медицинская помощь.

В настоящее время на станции проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов, заявил глава города.

Как пишет Telegram-канал 112, машиниста зажало между поездами.

В начале октября сообщалось, что в Москве увеличили интервалы движения поездов в метро из-за упавшего на пути человека. Инцидент произошел на юго-западном участке Сокольнической линии.

Ранее в московском метро пассажир жестоко избил соседа по вагону.

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