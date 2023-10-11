Два поезда метро столкнулись в Москве

Два поезда столкнулись на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В результате столкновения, по предварительным данным, пострадали два человека: машинист и пассажирка.

По данным канала, в настоящее время движение поездов от «Люблино» до «Дубровки» приостановлено.

Как пишет Telegram-канал 112, машиниста зажало между поездами.

До этого 44-летнему мужчине показалось, что ему мешают выйти из вагона метро, и это закончилось конфликтом с другим пассажиром. Он толкнул впереди стоящего человека так, что тот упал на платформу. А затем нанес ему несколько ударов ногами по телу. Против агрессора было возбуждено уголовное дело по статье «побои».

28 августа сообщалось, что петербурженка обокрала спящего пассажира метро в Москве и объяснила это «затмением».

Ранее в Москве увеличили интервалы движения поездов в метро из-за упавшего на пути человека.