В российских школах могут снова появиться уроки домоводства

В российских школах нужно возродить курсы домоводства, так как это позволит детям получить практические умения для дальнейшей жизни, убежден председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Соответствующее предложение он направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову, передает RT со ссылкой на копию документа.

В своем обращении Ветров привел в пример советские школы, назвав их «образцом обучения детей во всем мире». По его мнению, на уроках домоводства ребята могли бы освоить навыки уборки помещений, ухода за животными и растениями, мелкого ремонта, а также узнать больше об оплате коммуналки, изготовлении домашних заготовок, ухода за садовыми участками, считает Ветров.

Такие занятия, в числе прочего, позитивно отразятся на нравственном воспитании детей, убежден он. По этой причине Ветров призвал министра рассмотреть возможность включения домоводства в систему современного школьного образования.

Напомним, в этом году в школах ввели уроки трудового воспитания, профориентацию и военную подготовку. Соответствующий закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду президент РФ Владимир Путин подписал в начале августа, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Россияне ранее рассказали, что чаще всего в детстве прогуливали физкультуру и музыку.