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Российские пенсионеры попали в реанимацию с галлюцинациями после банки грибов

Под Нижним Новгородом пенсионеры съели грибы и попали в реанимацию

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Unsplash

Пенсионеры из Нижегородской области несколько дней провели в больнице после того, как попробовали замаринованные ранее грибы. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел под городом Кстов. После небольшой дозы алкоголя трое мужчина и две женщины решили съесть маринованные грузди. Их россиянин собрал сам.
После этого все трое попали в реанимацию. Там пенсионеры все еще испытывали галлюцинации, вели себя странно и не узнавали близких. На данный момент пациенты выписаны и лечатся дома.

По словам родственников, одна из женщин увлекалась варением настоек из трав.

Ранее в Подмосковье потерявшихся в лесу грибников нашли благодаря песне «Катюша».

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