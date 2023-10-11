Российские пенсионеры попали в реанимацию с галлюцинациями после банки грибов

Пенсионеры из Нижегородской области несколько дней провели в больнице после того, как попробовали замаринованные ранее грибы. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел под городом Кстов. После небольшой дозы алкоголя трое мужчина и две женщины решили съесть маринованные грузди. Их россиянин собрал сам.

После этого все трое попали в реанимацию. Там пенсионеры все еще испытывали галлюцинации, вели себя странно и не узнавали близких. На данный момент пациенты выписаны и лечатся дома.

По словам родственников, одна из женщин увлекалась варением настоек из трав.

Ранее в Подмосковье потерявшихся в лесу грибников нашли благодаря песне «Катюша».