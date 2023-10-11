В Химках произошел пожар в торговых рядах на улице Жаринова

В Подмосковье пожарные ликвидируют пожар на торговых площадях. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Инцидент произошел в Химках, на улице Жаринова. На кадрах с места происшествия заметно, как огонь охватил несколько помещений на территории торговых рядов. Густой черный дым поднимается в небо, его можно заметить с локаций на разном расстоянии.

Как сообщает сообщество «Типичные Химки» во «ВКонктакте», возгорание произошло в одной из местных точек общепита, после чего огонь перекинулся на соседние магазины.

На данный момент спасатели тушат пожар. На месте заметна одна машина МЧС. О разрушениях и пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее в Амурской области ввели режим повышенной готовности из-за многочисленных пожаров.