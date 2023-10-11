Юрист рассказал, как нужно себя вести при домогательствах медиков

При столкновении со случаями домогательств со стороны медицинских работников необходимо сообщить об этом и не замалчивать подобные ситуации, убежден заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. В беседе с Общественной Службой Новостей он также призвал не идти на лишний риск и не угрожать врачам, оставаясь в больнице.

Если у пациента остался при себе телефон, то нужно постараться записать разговор и зафиксировать факт домогательства, рекомендует юрист. После фиксации следует позвонить родственникам и обратиться в полицию.

Если насилие уже произошло, то следует постараться сохранить биологические следы, чтобы иметь неопровержимые доказательства. Однако при этом нужно вести себя осторожно, чтобы не спровоцировать злоумышленника.

«То есть, если человек начинает говорить «сейчас мне станет легче, и я тебя засужу, всем расскажу» – этого делать не надо», – отмечает Соловьев, предупреждая, что это может привести к тому, что преступник постарается причинить потерпевшему серьезный вред, чтобы помешать ему сообщить о преступлении.

Юрист также призвал по возможности не молчать и предавать огласке случаи домогательств.

Напомним, накануне стало известно, что пациентка пермской больницы пожаловалась на домогательства со стороны сотрудников больницы во время лечения в реанимации в сентябре. Юрист отметил смелость женщины, заявившей об инциденте, однако констатировал, что сейчас доказать преступление будет сложно.

В Госдуме ранее предложили депортировать мигрантов за домогательства в отношении россиян.