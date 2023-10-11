В США сообщили об обнаружении обломков пропавшего «Титана»

Специалистам Береговой охраны Соединенных Штатов удалось найти оставшиеся обломки затонувшего в Атлантике батискафа «Титан». Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителей американского ведомства.

«Инженеры по вопросам безопасности из Морской комиссии по расследованиям происшествий в составе Береговой охраны США обнаружили и переместили оставшиеся обломки «Титана» и улики со дна северной части Атлантического океана», — уточнили в береговой охране.

Известно, что эксперты направили улики в порт «для каталогизации и анализа».

«Также из-под обломков «Титана» были аккуратно извлечены предполагаемые человеческие останки...» — пояснили в службе.

Летом неопознанные обломки были замечены в зоне поиска батискафа «Титан», который пропал в Атлантическом океане, направляясь к месту крушения лайнера «Титаник». Эксперты из Объединенного командования Вооруженных сил США оценивали полученную информацию.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее стало известно, что трагедия батискафа «Титан» ляжет в основу фильма.