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Диетолог рассказала, какой суп является самым полезным для здоровья пожилых

Врач Мухина: щи из квашеной капусты считаются самым полезным супом для пожилых

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Shutterstock

Самым полезным супом для представителей старшего поколения считаются щи из квашеной капусты. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По словам врача, этот суп положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и помогает насытить организм железом, необходимым для хорошего гемоглобина.

«У пожилых людей часто деградируют ферментные системы, слизистая становится более гладкая. Синтезируется меньше желудочного сока. Кислинка из квашеной капусты будет усиливать ферментные системы и создавать дополнительную кислотность, что помогает переваривать пищу», — уточнила Мухина.

В щах из квашеной капусты содержится некоторое количество витамина C и кальций, который укрепляет кости. Помимо этого, квашеная капуста является ферментированным продуктом, в котором есть многие полезные вещества. Часть из них сохраняются и после термической обработки.

«Если щи будут еще и с мясом, то железа станет гораздо больше. <...> Пектин и пищевые волокна квашеной капусты связывают токсины и являются своеобразным энтеросорбентом (препараты, способствующие выведению из организма вредных веществ. — Прим. ред.)», — заключила диетолог.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что добавление в рацион пожилых людей пшенной каши поможет им в профилактике возрастных заболеваний.

Ранее ученые обнаружили, что виноград полезен для здоровья глаз пожилых людей.

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